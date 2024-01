Dodikov debakl odjeknuo i u Hrvatskoj: “Nikad skuplja proslava, nikad manja podrška”

Samo 150 kilometara od Zagreba marširaju pripadnici ruske paravojne organizacije Noćni vukovi dok nebom lete američki borbeni avioni. Da, opet je stiglo to vrijeme godine kada Milorad Dodik slavi neustavni dan Republike Srpske i usput prijeti otcjepljenjem od BiH. Lani je slao odlikovanja Vladimiru Putinu, ove godine Viktoru Orbanu, ali i huškačkom nacionalističkom pjevaču Baji Malom Knindži, izvjestio je RTL TV, čija se reporterka jučer javila iz Banje Luke.

– Nikad skuplja proslava neustavnog dana Republike Srpske. Milorad Dodik za ovu proslavu izdvojio je više od 330.000 eura. Nikad i manja politička podrška – iako je bio najavljivan, nije došao ni jedini Dodikov prijatelj iz EU Viktor Orban koji je ove godine i odlikovan. Izostala je i snažnija podrška iz Srbije, došao je tek predsjednik srpske Skupštine, čovjeka koji nema baš nikakvu političku snagu“.

Ovogodišnja proslava razlikuje se od dosadašnjih po tome što prvi puta vrijedi Krivični zakon koji je ovoga ljeta izmijenio visoki predstavnik. Prema tim izmjenama Tužiteljstvo BiH više nema izlike ignorirati Dodikov neposluh i slavljenje neustavnog dana, dana koji je Ustavni sud proglasio neustavnim.

– Odvjetnici s kojima sam razgovarala kažu da bi Tužiteljstvo ovog puta trebalo reagirati prema Dodiku, pitanje je može li ga se i uhititi. Neki smatraju da može s obzirom na to da se protiv njega već vodi postupak nepoštivanja institucija. Uoči ovogodišnje proslave situacija je bila napeta, Dodik je prijetio odcjepljenjem. Međunarodna zajednica ozbiljno shvaća prijetnje. Jučer su prostor BiH nadlijetale dvije američke F-16, borbeni avioni. To je jasna poruka da će SAD štiti integritet i jedinstvo BiH. Pitanje je bi li se Dodik odlučio na odcjepljenje jer nema širu političku podršku. Ali Dodik je lukav – on donosi cijeli niz odluka i nadležnosti države prebacuje u nadležnost entiteta. Pitanje je koliko će to zapad tolerirati. EU još uvijek Dodiku nije nametnula sankcije, navela je reporterka RTL TV.