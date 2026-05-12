Turski avioprijevoznik AJet privremeno obustavlja letove na liniji Tuzla – Istanbul Sabiha Gökçen

Turski avioprijevoznik AJet obustavlja letove na liniji Tuzla – Istanbul Sabiha Gökçen, a posljednji let na ovoj relaciji planiran je za 1. juni.

Kako je potvrđeno, ova linija neće biti u operaciji do kraja ljetnog reda letenja, što predstavlja značajnu promjenu u aviosaobraćaju iz Tuzle tokom ljetne sezone.

Prema trenutno dostupnim informacijama sa specijaliziranog avioportal Zamaaero planirano je da se letovi na ovoj ruti ponovo uspostave 26. oktobra, kada počinje zimski red letenja, ali ostaje da se vidi hoće li do toga zaista i doći.

Iako AJet privremeno napušta ovu liniju, povezivost Tuzle s Istanbulom neće u potpunosti biti prekinuta. Naime, aviokompanija Pegasus i dalje će održavati jednu sedmičnu rotaciju na relaciji Tuzla – Istanbul Sabiha Gökçen.

Ovom odlukom Tuzla gubi dio frekvencija prema jednom od najvažnijih regionalnih čvorišta, s obzirom na to da će broj letova prema Istanbulu biti prepolovljen u odnosu na raniji period.

Putnicima iz Tuzlanskog kantona i šire regije sada ostaje ograničeniji izbor letova prema Istanbulu, dok će se dalji razvoj situacije i eventualni povratak AJetove linije pratiti u narednim mjesecima