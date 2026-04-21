Dojava o postavljenim ekplozivnim sredstvima u više škola na području TK

Danas, 21.4.2026. godine u jutranjim satima Uprava policije MUP TK-a je zaprimila e-mail u kojem se navodi da su u više škola na području Tuzlanskog kantona postavljene eksplozivne naprave. E-mail predmetnog sadržaja upućen je i na adrese više škola u TK.

Policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica kao i policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provjere navoda i osiguranja objekata. Poduzimaju se intenzivne

mjere na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji pošiljaoca predmetnog e-maila.

Sve škole u TK će biti evakuisane radi vršenja kontradiverzionog pregleda, ssopšteno je iz MUP-a TK.