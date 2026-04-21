Pripreme za hadž u završnici: Uvedena aplikacija za lakšu organizaciju

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad ef. Hadžić pozvao je buduće hadžije da preostali period do odlaska na hadž posvete očuvanju i unapređenju vlastitog zdravstvenog stanja.

– Sve ostalo će neko drugi za njih pripremiti. Rukovodstvo Ureda ima kompletne planove koje će vodiči provesti sa svojim grupama. Na hadžijamaa je samo da slušaju uputstva svojih vodiča i da čuvaju svoje zdravlje – kazao je Hadžić, prenosi MINA.

Pojasnio je da ovogodišnji tim Ureda čini 47 vodiča, šest šerijatskih konsultantica i 14 ljudi u medicinskom timu, sedam ljekara i sedam medicinskih tehničara.

– Svi znaju svoje obaveze i od njih, zapravo, zavisi uspjeh naše organizacije. Svi su obučeni, znaju svoj posao i nadam da će svoje obaveze realizirati krajnje ozbiljno, kvalitetno i da će naše hadžije biti zadovoljne – dodao je Hadžić.

Kako bi budućim hadžijama bilo olakšano obavljanje hadža, Ured za hadž i umru je ove godine osigurao izradu mobilne aplikacije za sve hadžije, s ciljem informisanja i koordinacije njihovog boravka u Mekki i Medini.

– Svaki hadžija će instalirati aplikaciju na svoj telefon, putem koje će mu biti dostupne sve informacije o hadžu: o obredima, o geografiji hadža, dovama koje se uče itd. Uz to, aplikacija omogućava vodičima da svakog hadžiju iz svoje grupe, ukoliko se izgubi ili zaostane, jednostavno pronađe. Ove godine smo za sve hadžije osigurali i pet gigabajta interneta u Saudijskoj Arabiji. Čim slete na aerodrom u Džiddi, oni će imati internet i bit će im dostupna aplikacija i komunikacija s vodičem. Nastojimo na sve moguće načine da olakšamo hadžijama, vodičima i ukupnoj organizaciji – kazao je Hadžić.

Govoreći o sigurnosnoj i aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, Hadžić je rekao da je nedavno boravio u Saudijskoj Arabiji i da je situacija sasvim normalna.

– Dakle, apsolutno ništa nije ugroženo. Letovi su redovni i mislim da neće biti nikakvih otkazivanja. U svakodnevnoj smo komunikaciji s Ministarstvom hadža i umre Saudijske Arabije i svim ostalim institucijama koje se bave organizacijom hadža. Ništa nije upitno, sve ide redovnim putem i hadža će biti, ako Bog da – kazao je Hadžić.

Ovih dana, dodaje, privodi se završna faza organizacije hadža.

– Vodiči trenutno organiziraju sastanke sa svojim hadžijama, a uskoro će biti podjela kofera i održavanje ikrar-dove po muftijstvima. Čekamo 16. maj, kada će prva grupa krenuti put Saudijske Arabije. Naša prethodnica će otići već 8. maja da bi pripremili sobe, ordinaciju i sve ono što je potrebno za doček naših hadžija – rekao je Hadžić.

Ove godine iz naše domovine putuje 2.222 budućih hadžija.