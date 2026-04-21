Netransparentni poticaji u FBiH: Milioni maraka se dijele bez jasne analize i kontrole

Revizori upozoravaju: FBiH dijeli poljoprivredne poticaje bez analize efekata. Većina preporuka nije ispunjena, a strategija za zemljište još ne postoji.
Uprkos određenim pomacima u sektoru poljoprivrede, većina preporuka iz ranijih revizorskih izvještaja još uvijek nije u potpunosti realizovana.
Prema najnovijem praćenju koje je proveo Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, ključni nedostaci i dalje otežavaju planiranje i onemogućavaju precizno praćenje efekata dodijeljenog novca.
Sistemski propusti u planiranju mjera
Analiza rada nadležnih institucija u periodu od 2024. do 2025. godine pokazala je da značajan dio od 13 datih preporuka stagnira.
Najveći problem predstavlja izostanak sveobuhvatne analize dosadašnjih poticaja, što u praksi znači da se nove mjere planiraju bez jasnog uvida u to šta su dosadašnja ulaganja donijela privredi i poljoprivrednicima.
Ovakav pristup direktno ugrožava kvalitet budućih programa i efikasnost trošenja budžetskog novca.
Kašnjenje programa i nejasni ciljevi
Revizori su utvrdili da se programi poljoprivrednih poticaja i dalje ne donose blagovremeno, što stvara nesigurnost kod korisnika.
Dodatni problem je nedostatak jasno definisanih ciljeva i indikatora učinka, zbog čega je gotovo nemoguće procijeniti stvarne efekte dodijeljenih sredstava.
Bez jedinstvene metodologije praćenja na nivou Federacije BiH, monitoring ostaje na nezadovoljavajućem nivou, a ključna tijela zadužena za istraživanje i nadzor tržišta još uvijek nisu uspostavljena.
Zemljište kao neiskorišteni resurs
Poseban fokus revizije bio je na upravljanju resursima, gdje je istaknuto da Strategija upravljanja poljoprivrednim zemljištem u FBiH još uvijek nije donesena.
Izostanak ovog strateškog dokumenta značajno ograničava mogućnosti za plansko i odgovorno upravljanje, što u kombinaciji sa ostalim nedostacima usporava razvoj cjelokupnog sektora.
U praćenje su, pored Federalnog ministarstva, bila uključena i resorna ministarstva iz Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona.
