Netransparentni poticaji u FBiH: Milioni maraka se dijele bez jasne analize i kontrole

Revizori upozoravaju: FBiH dijeli poljoprivredne poticaje bez analize efekata. Većina preporuka nije ispunjena, a strategija za zemljište još ne postoji.

Uprkos određenim pomacima u sektoru poljoprivrede, većina preporuka iz ranijih revizorskih izvještaja još uvijek nije u potpunosti realizovana.

Prema najnovijem praćenju koje je proveo Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, ključni nedostaci i dalje otežavaju planiranje i onemogućavaju precizno praćenje efekata dodijeljenog novca.

Sistemski propusti u planiranju mjera

Analiza rada nadležnih institucija u periodu od 2024. do 2025. godine pokazala je da značajan dio od 13 datih preporuka stagnira.

Najveći problem predstavlja izostanak sveobuhvatne analize dosadašnjih poticaja, što u praksi znači da se nove mjere planiraju bez jasnog uvida u to šta su dosadašnja ulaganja donijela privredi i poljoprivrednicima.

Ovakav pristup direktno ugrožava kvalitet budućih programa i efikasnost trošenja budžetskog novca.

Kašnjenje programa i nejasni ciljevi

Revizori su utvrdili da se programi poljoprivrednih poticaja i dalje ne donose blagovremeno, što stvara nesigurnost kod korisnika.

Dodatni problem je nedostatak jasno definisanih ciljeva i indikatora učinka, zbog čega je gotovo nemoguće procijeniti stvarne efekte dodijeljenih sredstava.

Bez jedinstvene metodologije praćenja na nivou Federacije BiH, monitoring ostaje na nezadovoljavajućem nivou, a ključna tijela zadužena za istraživanje i nadzor tržišta još uvijek nisu uspostavljena.

Zemljište kao neiskorišteni resurs

Poseban fokus revizije bio je na upravljanju resursima, gdje je istaknuto da Strategija upravljanja poljoprivrednim zemljištem u FBiH još uvijek nije donesena.

Izostanak ovog strateškog dokumenta značajno ograničava mogućnosti za plansko i odgovorno upravljanje, što u kombinaciji sa ostalim nedostacima usporava razvoj cjelokupnog sektora.

U praćenje su, pored Federalnog ministarstva, bila uključena i resorna ministarstva iz Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona.

