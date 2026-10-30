Društvo Crvenog krsta BiH izrazilo saučešće Italijanskom Crvenom krstu i Ambasadi Italije u Bosni i Hercegovini

Povodom tragične helikopterske nesreće u Brčkom, u kojoj su život izgubila i dva volontera Italijanskog Crvenog krsta/križa koja su angažovana u misiji EUFOR-Althea, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) upućuje najdublje izraze saučešća porodicama stradalih i Italijanskom Crvenom krstu/križu i Ambasadi Italije u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici DCK BiH su u stalnom kontaktu s predstavnicima Italijanskog Crvenog krsta/križa, prenoseći poruke solidarnosti, saosjećanja i bezrezervne podrške u ovim teškim trenucima za cijelu organizaciju.

„Duboko nas je potresla vijest o ovoj tragediji. Naše misli su s porodicama stradalih, kolegama iz Italijanskog Crvenog krsta/križa, kao i s povrijeđenim članom medicinskog tima kojem želimo brz oporavak“, poručuje Predsjednik Milojko Grujičić i Generalni sekretar Namik Hodžić.