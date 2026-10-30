Iz Oružanih snaga BiH nestalo čak 230 tona goriva: Navodi potvrđeni

Helez potvrdio istragu o manjku goriva u skladištu „Stojkovići“. Goganović tvrdi da prema dokumentaciji nedostaje 226.000 litara dizela.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potvrdio je da je u skladištu Oružanih snaga BiH „Stojkovići“ u Novom Travniku utvrđen nedostatak goriva te da je slučaj prijavljen tužilaštvu. Njegov zamjenik Aleksandar Goganović izjavio je da, prema zvaničnoj dokumentaciji, nedostaje 226.000 litara dizela i zatražio hitno utvrđivanje odgovornosti.

Helez je rekao da je informaciju o nedostatku goriva dobio prije otprilike mjesec i po. Prema njegovim riječima, skladište je pod neposrednom kontrolom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH i njegovog načelnika, zbog čega je informacija do njega stigla posljednja. Nakon toga reagovao je Inspektorat Ministarstva odbrane.

“Zamolili su me da ne izlazim u javnost dok to ne završe. U međuvremenu sam naredio da se obavijesti tužilaštvo. Tužilaštvo je uključeno i istraga je u toku”, izjavio je Helez.

Potvrdio je da slučaj vodi Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, a da su obaviješteni i kantonalni MUP te Vojna policija. Dosadašnje neoglašavanje obrazložio je nastojanjem da svojim izjavama ne ugrozi istragu.

Helez: Potrebno je utvrditi šta se dogodilo

Ministar nije precizirao količinu goriva koja nedostaje, navodeći da je zatražio da se najprije utvrdi činjenično stanje. Ukazao je i na mogućnost problema sa starim podzemnim cisternama.

“To su velike podzemne cisterne i prilično su stare. Ima li negdje pukotina? Ne želim izlaziti u javnost dok se sve ne utvrdi”, rekao je Helez.

Dodao je da je prije približno dvije godine dobio informaciju o mrlji pored ceste u blizini skladišta. Tada je zatražio provjeru, nakon koje mu je odgovoreno da mrlja ne potječe iz skladišta.

Poručio je da će se sada sve okolnosti detaljno ispitati i da se postupak neće zaustaviti. Smatra da nije teško utvrditi ko se nalazio u lancu odgovornosti, ali da je zahtjevnije ustanoviti šta se tačno dogodilo s gorivom.

Helez je naglasio da ne želi unaprijed donositi zaključke o ishodu istrage, ali da će, ukoliko se potvrde krađa, otuđenje ili druga nezakonitost, odgovorni biti strogo sankcionisani, krivično odgovarati i biti otpušteni iz službe.

Goganović: U dokumentaciji naveden manjak od 226.000 litara

Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović rekao je Srni da manjak od 226.000 litara dizel-goriva u skladištu „Stojkovići“ predstavlja ozbiljan skandal u sistemu odbrane koji zahtijeva institucionalni odgovor.

Prema njegovim riječima, podaci o nedostatku goriva navedeni su u zvaničnom dokumentu Oružanih snaga BiH i formirane komisije. Za dodatna pitanja uputio je na ministra Heleza. Goganović je ustvrdio da je Helez više puta govorio kako se zamjenici ne pitaju i ne odlučuju ni o čemu te ocijenio da je, ukoliko je tako, jasno gdje treba tražiti odgovornost. Pozvao je Tužilaštvo BiH i druge nadležne institucije da hitno ispitaju okolnosti nestanka dizela te utvrde eventualnu krivičnu odgovornost i odgovorne pojedince.

Ministarstvo još u septembru formiralo tim

Podsjetimo, slučaj je dospio u javnost krajem septembra, kada su mediji objavili navode o krađi 230 tona nafte iz skladišta “Stojkovići”. Ministarstvo odbrane BiH tada nije potvrdilo tu količinu niti zaključak da je riječ o krađi, već je saopćilo da je formiran tim za provjeru navoda.

Iz Ministarstva su naveli da su, odmah nakon prvih informacija nadležne komande Oružanih snaga BiH, pokrenuli aktivnosti radi utvrđivanja činjenica i okolnosti događaja.

“Ministarstvo odbrane BiH neće prejudicirati bilo čiju odgovornost prije okončanja postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja”, navedeno je u septembarskom saopćenju.

Tada je najavljeno da će, ukoliko budu utvrđeni odgovornost ili propusti, biti preduzete mjere u skladu sa zakonom. Ministarstvo je ograničeno objavljivanje informacija obrazložilo zaštitom postupka, uz poruku da neće tolerisati nezakonitosti, nepravilnosti niti propuste u izvršavanju službenih obaveza.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209664/potvrdeni-navodi-oruzanim-snagama-bih-nestalo-230-tona-goriva