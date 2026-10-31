Od danas kiša, na planinama snijeg

Danas će u Bosni biti oblačno vrijeme sa kišom.

U Hercegovini malo do umjereno oblačno, uz postupno naoblačenje, a kiša se očekuje u večernjim satima.

Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena na momente i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje od 15 do 18 stepeni.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 9 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu od 11 do 15 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Intenzivnije padavine se očekuju u sjevernim područjima. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stupnjeva.

U utorak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni.