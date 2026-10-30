Italijanski ministar odbrane dolazi u BiH nakon tragedije, gradonačelnik Brčkog proglasio Dan žalosti

Delegacija Italije, predvođena ministrom odbrane Guidom Crosettom, danas bi trebala stići u Bosnu i Hercegovinu nakon teške helikopterske nesreće koja se jučer dogodila na području Brčkog.

U nesreći su život izgubila četiri italijanska državljanina. Riječ je o dvojici pripadnika vojske, narednicima Simoneu Ruggiji i Claudiju Marchesiju, te dvojici članova Crvenog krsta, poručniku Francu Adrianu Zecchillu i narednici Lauri Procacci.

Još 11 osoba je povrijeđeno, ali, prema dostupnim informacijama, niko od njih nije životno ugrožen.

Zbog tragedije, gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je Dan žalosti.

Italijansko Ministarstvo odbrane odmah je reagovalo slanjem medicinskog tima koji će pružiti pomoć povrijeđenima. Istovremeno je pokrenuta istraga kako bi se utvrdilo šta je dovelo do nesreće.

Prema dosadašnjim informacijama, helikopter Chinook italijanske vojske počeo se iznenada okretati oko svoje ose tokom leta na maloj visini.

Letjelica je potom spiralno gubila visinu, nakon čega se velikom brzinom srušila na poljoprivredno zemljište.

U helikopteru se nalazilo 15 pripadnika misije EUFOR Althea.

Na mjesto nesreće odmah su stigle spasilačke ekipe, među kojima su bili vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i snage EUFOR-a.

Povodom tragedije oglasio se i predsjednik Italije Sergio Mattarella, koji je uputio poruku načelniku Generalštaba odbrane Lucianu Portolanu.

Izrazio je duboku potresenost zbog gubitka ljudskih života i zatražio da se porodicama stradalih prenesu izrazi saučešća i podrške.

“U ovim tužnim okolnostima molim Vas da italijanskoj vojsci i Vojnom korpusu Crvenog krsta prenesete moje izraze saučešća i iskrene solidarnosti zbog boli izazvane ovim tragičnim događajem, kao i da porodicama žrtava prenesete moju bliskost i podršku”, naveo je Mattarella.

Uzrok nesreće još nije poznat. Italijansko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je istraga u toku, a među mogućim uzrocima razmatra se i kontakt helikoptera s visokonaponskim električnim vodovima, objavila je italijanska novinska agencija ANSA.

Iz EUFOR-a su potvrdili da je helikopter bio angažovan na “rutinskoj obuci”. Najavili su i sveobuhvatnu istragu kojom će biti utvrđene sve okolnosti ovog događaja.