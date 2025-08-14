Četvrtak, 14 Augusta, 2025
Državljanin BiH osumnjičen za pranje novca: Prevarama na društvenim mrežama oštetio ljude za 140.000 KM

Policija u Foči sumnjiči D.Đ. da je duži period putem društvenih mreža varao ljude u vezi s klađenjem.

Naime, on je preko društvenih mreža nudio informacije “sigurnih ishoda sportskih utakmica” i tako ih ojadio za oko 140.000 maraka.

Službenici Policijske uprave Foča su jučer protiv njega podnijeli izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca.

D.Đ. se sumnjiči da je već duži vremenski period putem društvenih mreža dovodio druga lica u zabludu oko informacija u vezi sigurnih ishoda pojedinih sportskih utakmica, te od istih koristeći različite usluge za transfer novca na svoje ime zaprimao novčane transakcije”, navode iz PU Foča.

Na ovaj način je D.Đ. pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 108.000 konvertibilnih maraka i 16.000 eura.

