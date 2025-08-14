Broj zaposlenih u Federaciji za mjesec smanjen za čak 2 hiljade

Broj zaposlenih na dan 31.jula 2025. godine u Federaciji je 545.018. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30. juna 2025. godine, kada je iznosio 547.055, broj zaposlenih manji je za 2.037.

Dakle, za mjesec dana broj zaposlenih u FBIH smanjen je za preko 2 hiljade, prema zvaničnim podacima Porezne uprave Federacije.

Prema službenim evidencijama djelatnosti u kojima je došlo do smanjenja broja zaposlenih uključuju: obrazovanje, proizvodnju tekstila, vađenje ugljena i lignita, biljnu i stočarsku proizvodnju, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi stim, trgovina na veliko osim trgovine motornim vozilima i motociklima, proizvodnja odjeće i druge djelatnosti.

Djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih uključuju: pripremu i usluživanja hrane i pića, trgovinu na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, djelatnost smještaja, računarsko programiranje, savjetovanje i srodne djelatnosti, te druge djelatnosti.

Porasli javni prihodi

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juli 2025. godine uplatili su 5,07 milijardi KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. godine više za 475,12 miliona KM, ili za 10,33 posto.

Na dan 31.7.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.225, a na dan 31.7.2024. godine broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH bio je 130.772.

Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.7.2025. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 108.358 fiskalnih uređaja, putem kojih je u julu 2025. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6,45 milijardi KM.

U odnosu na 31.7.2024. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.777, a evidentirani promet u julu 2025. godine je veći u odnosu na juli 2024. godine za 74,61 milion KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.7.2025. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.117 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u julu 2025. godine je Općina Ilidža, s prometom u iznosu 532.592.991 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za juli 2025. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Izvršeni inspekcijski nadzori

Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar – juli 2025. godine izvršila 3.916 inspekcijskih nadzora – brzih kontrola. U odnosu na period januar – juli 2024. godine kada su izvršene 2.652 kontrole, broj kontrola u 2025. godini veći je za 1.264.

U izvršenim brzim kontrolama u periodu januar – juli 2025. godine otkriveno je 120 objekata koji nisu imali odobrenje za rad, a u istom periodu 2024. godine otkrivena su 93 objekta.

Neprijavljenih radnika u periodu januar – juli 2025. godine otkriveno je 691, dok je u istom periodu 2024. godine otkriveno 868 neprijavljenih radnika.

U periodu januar-juli 2025. godine otkriveno je 98 objekata koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, a u istom periodu 2024. godine 89 objekata. Također, u periodu januar – juli 2025. godine otkriveno je 1.069 obveznika fiskalizacije koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, a u periodu januar – juli 2024. godine 702 obveznika fiskalizacije.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u periodu januar – juli 2025. godine, zapečaćen je 401 objekt, a u istom periodu 2024. godine 247 objekata.

U periodu januar – juli 2025. godine u 1.607 kontrola izdati su prekršajni nalozi, a u istom periodu 2024. godine prekršajni nalozi izdati su u 1.233 kontrole.

Po osnovu izdatih prekršajnih naloga u periodu januar –juli 2025. godine, izrečene su novčane kazne u iznosu 4.213.070,00 KM, a u istom periodu 2024. godine u iznosu 4.461.890,00 KM

