Majka i kćerka na respiratoru nakon stravičnog udesa kod Prijedora

Majka, kćerka i unuk, koji su povrijeđeni preksinoć u Trnopolju kod Prijedora kada ih je udario golf, i dalje su u Univerziteskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS), odakle potvrđuju da su obje žene još životno ugrožene i da su na respiratoru.

Prema saznanjima “Nezavisnih novina”, u pitanju su A.K. (45), njena kćerka E.K. (24) i njen četvorogodišnji sinčić.

“Pacijentice su životno ugrožene, na respiratoru i politraumatizovane. Nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje, a sve dalje prognoze su neizvjesne. Maloljetni pacijent je za sada stabilnog zdravstvenog stanja i ostaje na praćenju i liječenju u Klinici za dječiju hirurgiju”, rečeno je za “Nezavisne novine” iz UKC RS.

Prijedorskoj policijskoj upravi je, podsjetimo, u utorak oko 21.20 prijavljeno da se na lokalnom putu dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povrijeđeno više lica.

“Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao M.B. iz Trnopolja upravljajući golfom i tri pješaka od kojih je jedno maloljetno lice. U saobraćajnoj nezgodi sva tri pješaka su teško povrijeđena i prevezena su na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci”, rečeno je iz prijedorske policije.

Nakon kompletiranja predmeta, kako su najavili, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv vozača M.B. biće dostavljen izvještaj za ugrožavanje javnog saobraćaja.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a poseban apel upućuju vozačima da poštuju ograničenja brzine kretanja.

