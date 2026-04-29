Delić najavio novo povećanje penzija u FBiH, predstavljen i univerzalni dječiji dohodak

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji s UNICEF-om i UNDP-om, organiziralo je u Sarajevu treću godišnju konferenciju pod nazivom “Novo lice socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine“, na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjih reformi i najavljeni novi koraci u unapređenju sistema.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da su u protekle dvije godine ostvareni konkretni i mjerljivi rezultati, posebno u oblastima digitalizacije, normativnog uređenja i kapitalnih ulaganja. Projekti širom Federacije BiH, ukupne vrijednosti 13,5 miliona KM, već su realizirani ili su u završnoj fazi.

Posebno je naglasio rast budžeta za socijalnu zaštitu, koji sada iznosi 712 miliona KM, u odnosu na manje od 300 miliona KM koliko je iznosio 2023. godine.

Novo povećanje penzija

– Kroz ovakav pristup jasno smo pokazali opredijeljenost ka reformi i razvoju sistema socijalne zaštite – poručio je Delić, prenosi Slobodna Bosna.

Jedna od ključnih poruka konferencije odnosi se na poboljšanje standarda penzionera. Ministar je podsjetio da je u januaru već realizirano povećanje penzija za oko 460.000 korisnika, dok se novo povećanje očekuje 1. jula.

– Ako tome dodamo izmjene Zakona o MIO, možemo reći da su ostvareni konkretni iskoraci i da ćemo nastaviti tim putem – naglasio je Delić.

Univerzalni dječiji dohodak

Na konferenciji je predstavljen i plan uvođenja univerzalnog dječjeg dodatka u Federaciji BiH, koji bi trebao obuhvatiti svu djecu i dodatno unaprijediti socijalnu sigurnost porodica.

Kada je riječ o digitalizaciji, već su uspostavljeni sistemi poput e-Award i e-Porodilja, koji omogućavaju elektronsku prijavu i obradu socijalnih naknada. Iako infrastruktura postoji, za punu primjenu socijalne karte potrebno je usvajanje zakona u nadležnim institucijama.

Predstavnici međunarodnih organizacija dali su snažnu podršku reformama. Iz UNICEF-a je poručeno da su ulaganja u djecu porasla sa 108 na više od 155 miliona KM, te da sistem sada obuhvata oko 90.000 djece u Federaciji BiH.

Iz UNDP-a su naglasili da digitalna transformacija nije samo tehnički proces, već ključni alat za efikasnije upravljanje i bolju dostupnost socijalnih prava građanima.

Zaključeno je da ulaganja u socijalnu zaštitu nisu trošak, već investicija u društvo, a reformski procesi u Federaciji BiH nastavit će se s ciljem jačanja inkluzije, transparentnosti i kvaliteta života svih građana