Manifestacija OGUS: Održan koncert Muhameda Fazlagića- Fazle

Na Ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku sinoć je održan koncert Muhameda Fazlagića- Fazle, poznatog kantautora i pjevača.

Fazla je poznat po tome što njegova muzika spaja generacije, a svaki njegov nastup u Srebreniku publici je pružio poseban trenutak topline i emotivnog naboja.

Fazla je umjetnik čiji glas i emocija već tri decenije osvajaju publiku širom regije i priredio je večer ispunjenu brojnim hitovima.

U historiji bh. muzike Fazla zauzima posebno mjesto kao prvi predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu 1993. godine, kada je pjesmom „Sva bol svijeta“ ispisao jednu od najvažnijih muzičkih stranica naše zemlje.

Ovaj koncert je jedan od sadržaja manifestacije OGUS čiji je pokrovitelj Grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i TK, te Ministarstva kulture i sporta TK i FBIH.