Utorak, 12 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Dvije godine od ubistva Nizame Hećimović, najavljeno mirno okupljanje u Gradačcu

By admin
0
92

Prošle su dvije godine od kada je Nermin Sulejmanović brutalno pretukao, a potom ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović. Brutalnost i zločin Sulejmanović je prenosio uživo na društvenim mrežama. Nakon svirepog ubistva, ubica se zaputio u Gradačac i u centru grada ubio oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te ranio troje ljudi na području Gradačca.

Nakon počinjenih zločina Sulejmanović se dao u bijeg, te je nakon što ga policija opkolila izvršio ubistvo.

Tim povodom, danas će na Trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu biti održano mirno okupljanje, na kojem će porodica, prijatelji i građani odati počast Nizami i svim ženama koje su izgubile život zbog nasilja.

– Avgust je mjesec kada se s tugom i bolom prisjećamo stravičnog ubistva naše mlade sugrađanke Nizame Hećimović. Nizama je bila hrabra supruga i majka koja je, braneći svoje dostojanstvo i ono najvrednije u životu, izgubila život prije dvije godine. Njena borba i žrtva ostaju trajna opomena da nasilje nad ženama ne smije imati mjesto u našem društvu – poručila je Nizamina tetka, Zijada Vuković Pamuković.

Prethodni članak
DEVET GODINA USPJEŠNOG RADA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE FINRA
Naredni članak
U srijedu planska isključenja električne energije
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a