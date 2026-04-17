Izgradnja vodovodnog sistema na mjesnom području Tinja

U toku je realizacija projekta izgradnje vodovodnog sistema na mjesnom području Tinja, jednog od najvaećih strateških projekata u Srebreniku u proteklim decenijama.

Vodovodna mreža već ulazi i u poslovnu zonu Tinja, čime se stvaraju uslove ne samo za kvalitetnije vodosnabdijevanje stanovništva, nego i za razvoj privrede i novih investicija.

Vrijednost ove faze projekta iznosi 591.107,39 KM, a sredstva su obezbijeđena iz nekoliko izvora, kredit, Kanton, Vlada FBiH ali i učešće budžeta Grada Srebrenika.

-“Ovo nije samo nastavak radova, ovo je jedan od dokaza nastavka naše borbe da svako domaćinstvo ima siguran pristup vodi.

Tinja je godinama čekala ovakav projekat, a danas svjedočimo da se stvari konačno pomjeraju naprijed.

U narednim danima očekujemo i uvođenje izvođača u posao za izgradnju rezervoara „Previle“, najvažnijeg vodovodnog objekta za vodosnabdijevanje mjesnog područja Tinja.

Već sutra nas očekuje otvaranje ponuda za završetak distributivne mreže do Tinje Donje, čime nastavljamo kontinuitet realizacije ovog velikog projekta.

Uporedo s tim, vode se i brojne druge aktivnosti na dovođenju vode na cijelo mjesno područje Tinja, jer naš cilj je jasan, a to je sigurno, stabilno i dugoročno rješenje vodosnabdijevanja za sve naše građane.

Radimo predano, planski i odgovorno. Tinja više neće slušati isprazna obećanja, Tinja će dobiti vodu”, kazao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.