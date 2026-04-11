Zračni saobraćaj pod pritiskom, prijeti nestašica kerozina u Evropi

Udruženje evropskih zračnih luka upozorilo je na rizik od „sistemske nestašice“ kerozina ukoliko se pomorski promet kroz Hormuški tjesnac ne uspostavi u naredne tri sedmice, navedeno je u pismu u koje je AFP imao uvid.

U tom dokumentu upućenom Evropskoj komisiji, a koji je objavio Financial Times, organizacija ACI Europe ističe da bi nestašica avionskog goriva mogla postati realnost u Evropskoj uniji ako se promet kroz ovaj ključni pomorski pravac ne obnovi na stabilan i značajan način u predviđenom roku.

ACI Europe, koji okuplja oko 600 zračnih luka u približno 50 zemalja, zatražio je od Brisela hitno praćenje dostupnosti i opskrbe kerozinom u narednih šest mjeseci. Kako navode, cijene ovog goriva već su značajno porasle zbog sukoba na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca.

Uz to, iz ove organizacije traže i ublažavanje pojedinih evropskih propisa, posebno onih koji se odnose na smanjenje emisije metana u energetskom sektoru, kako bi se lakše odgovorilo na poremećaje u snabdijevanju.

Sukob na Bliskom istoku započeo je 28. februara, izraelsko-američkim bombardovanjem Irana, nakon čega je Teheran uzvratio i blokirao pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Riječ je o jednom od najvažnijih svjetskih energetskih koridora, kroz koji prolazi oko 20 posto nafte, kerozina i plina koji se koriste širom svijeta.

Iako je od utorka navečer na snazi krhki prekid vatre, situacija na terenu i dalje utiče na globalno tržište energenata.

Cijene kerozina zabilježile su nagli rast, čak veći od rasta cijena sirove nafte, što se već odrazilo na aviosaobraćaj. Brojne aviokompanije širom svijeta povećale su cijene karata, dok su neke linije obustavljene zbog sigurnosnih razloga ili smanjene isplativosti poslovanja.