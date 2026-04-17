Sindikat trgovine najavljuje Prvomajsku akcionu sedmicu: Fokus na neradnoj nedjelji

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine (STBIH) najavljuje svoju „Prvomajsku akcionu sedmicu” kojom STBIH ove godine dosadašnji tradicionalni način obilježavanja Praznika rada jednodnevnim, već šablonskim aktivnostima mjenja u sedmicu

niza konkretnih akcija, fokusirajući se na efekte neradne nedjelje iz ugla radnika i snagu radničkog glasa na Općim izborima 2026. godine, kao ključnim temama.

Ovogodišnji program fokusiran je na ključna pitanja koja su obilježila proteklu godinu za radnike i radnice u sektoru trgovine, s jasnim ciljem da se radnička borba ne svodi samo na jedan dan, već na kontinuirano djelovanje.

Akciona sedmica počinje Forumom „Neradna nedjelja djeluje” koji će biti održan 24. aprila u Sarajevu. S obzirom na to da se STBIH intenzivno bavi pitanjem neradne nedjelje već dvije godine, kao i da se ono konstantno aktuelizira u javnosti, ovaj skup će analizirati ovo zakonsko

rješenje iz ugla radnika i radnica. Fokus će biti na primjeni Zakona u praksi, benefitima koje je on donio radnicima u ovom sektoru ali i svim izazovima koji onivide u provedbi ovog zakonskog rješenja.

Osim radnica i radnika, u radu Forumu će učestvovati i ministar trgovine u Vladi FBiH Amir Hasičević, predstavnici Udruženja poslodavaca FBIH i Federalne inspekcije, prlamentarni zastupnici te gosti iz regije, predstavnici sindikata trgovine iz Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Svoju akcionu sedmicu STBIH će nastaviti petom po redu Konferencijom Sindikata trgovine Jugoistočne Evrope. Na ovom skupu bit će riječi o zajedničkoj kampanji organizovanja radnika u kompaniji LIDL, djelovanju sindikata u trgovačkim kompanijama regionalnog karaktera te predstavljanju istraživanja o rodnim nejednakostima u trgovini u Evropi, u čijoj je izradi direktno učestvovao i STВІН.

Budući da je 2026. izborna godina, radnici u trgovini po prvi put izbornu nedjelju dočekuju neradnu, što im omogućava značajnije učešće u samom procesu. Osim toga, iako zvanično predizborna kampanja nije počela evidentno je da pitanje neradne nedjelje, kao pitanje koje se direktno tiče jednog dijela radnika, po prvi put postaje predizborna tema. Tim povodom, STBIH će 29. aprila na konferenciji za medije predstaviti projekt “2026. radnici glasaju za svoja prava”, koji je već započet i trajat će do juna ove godine.

Cilj projekta je animirati radnike da glas koriste kao sredstvo za borbu za bolja prava. Osim toga, bit će analizirano i argumentovano predstavljeno šta političke stranke nude radnicama i radnicima u trgovini u sklopu kampanje za Opće izbore 2026. godine, s obzirom na to da pojedine stranke već iznose vrlo jasne i direktne stavove vezane za pitanja koja su za radnike u ovom sektoru prioritetna. Sedmicu će STBIH završiti 1. maja organizacijom drugog po redu „Porodičnog dana”. Ovaj

događaj će okupiti članove Sindikata i njihove porodice koji praznik žele provesti na sindikalan i radnički način, pokazujući da je STBIH sastavni dio života svojih članova, a ne samo radnog mjesta.

„Tradicionalno smo navikli da se 1. maj obilježava maršom, protestom i slično. STBIH je dosada godinama bio među rijetkim sindikatima koji su 1. maj provodili na ulici, ističući svoje zahtjeve i zagovarajući interese radnika u trgovini. I cijela priča o ovom Prazniku rada završi taj dan. Mi u STBIH želimo pokazati kako borba za radnička prava nije borba na jedan dan i nije akcija samo za 1. maj. Zato smo se ove godine odlučili na čitav niz aktivnosti upravo u povodu ovog radničkog praznika”, kažu iz STBIH.