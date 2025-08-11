DEVET GODINA USPJEŠNOG RADA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE FINRA

Visokoškolska ustanova FINRA je osnovana 2016. godine i nakon osam godina uspješnog rada je prerasla u Univerzitet FINRA Tuzla.

Univerzitet FINRA Tuzla je jedina visokoškolska ustanova na Tuzlanskom kantonu za čije je osnivanje odluku donijela Skupština Tuzlanskog kantona.

Do sada je na visokoškolskoj ustanovi FINRA diplomiralo 280 studenata, i svi su zaposleni.

FINRA je prepoznatljiva po tome što je svoje prve diplome izdala tek nakon dobivanja institucionalne akreditacije, 28. aprila 2021. godine. Diplome su priznate u zemljama EU.

Od početka rada FINRA je uspostavila koncept savremenog obrazovanja, koji predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse, te angažovala stručno kompetentan nastavni kadar koji je predan i posvećen prenosu znanja i vještina na studente. Savremena IT oprema, audio i video solution oprema, interaktivne pametne table i BENQ panel, našim studentima omogućavaju praćenje nastave uživo i pregled snimljenih predavanja i vježbi na platformi e-Nastava tokom cijele akademske godine.

Multidisciplinarnost i poduzetnička orijentiranost je osnovna karakteristika pet dodiplomskih studijskih programa, dva magistarska studija i doktorskog studija. U fazi licenciranja su inovativni, savremeni studijski programi koji se planiraju realizirati u akademskoj 2025/2026. godini, i to tri magistarska studija i jedan doktorski studij.

Univerzitet FINRA Tuzla dobio je prestižnu ERASMUS POVELJU koja potvrđuje kvalitet rada i našu integriranost u zajedničkom evropskom prostoru visokog obrazovanja. Ova međunarodna prepoznatljivost krunisana je kroz pet aktuelnih projekata u oblasti mobilnosti studenata i profesora, zajedničkih studijskih programa i sticanja zajedničke evropske diplome.

Univerzitet FINRA Tuzla je prepoznat kao visokoškolska ustanova koja je predana i posvećena cilju da mladim ljudima prenese znanja i vještine koja su tražena i dobro plaćena na tržištu rada, te osposobi ih za zanimanja za kojima postoji konstantna potražnja u Bosni i Hercegovini i svijetu.

