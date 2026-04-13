Zbog izvođenja neophodnih radova privremeni prekidi u isporuci vode u brojnim naseljima i ulicama

JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d. Srebrenik obavještava korisnike gradskog vodovodnog sistema da u srijedu 15. aprila počinju ključni preventivni radovi na revitalizaciji bunara B7 u naselju Babunovići, čiji je cilj stabilizacija vodosnabdijevanja uoči predstojećeg ljetnog perioda. Poučeni iskustvima iz protekle godine, blagovremeno pristupamo spomenutim radovima koji predstavljaju strateški korak ka osiguravanju dodatnih količina vode i stabilnosti sistema, kako bismo tokom sušnih

mjeseci u potpunosti eliminisali potrebu za redukcijama. Zbog tehničke zahtjevnosti zahvata, doći će do privremenog prekida u isporuci vode u sljedećim naseljima i

ulicama:

– Špionica Donja, Špionica Centar, Špionica Krč, Ježinac, Cehaje, Babunovići, Brda, Avdići, Kaltići, Sarajlići, Šuljci, Luka, Sječe, Kiseljak, Markuše, Polje, Čojluk, Srebrenik Donji, Sumbići, Dželikani, Ljenobud, Lipje, Cage, Dedići, Seona i Behrami.

Ulice: 16. Muslimanske brigade, Posavskog odreda, Ahmeta Džanića, Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića i Tuzlanskog odreda (uključujući i sve pripadajuće sporedne ulice navedenih ulica).

Radovi će se izvoditi u periodu od srijede, 15.04., do subote, 18.04.2026. godine. Kako bi se građanima olakšalo funkcionisanje, uspostavljen je privremeni režim vodosnabdijevanja. U navedenim naseljima i ulicama voda će se za vrijeme trajanja radova, u periodu od srijede do subote isporučivati u terminu od 12:00 do 20:00 sati.

“lako ovi radovi podrazumijevaju privremene prekide, oni su neophodni kako bismo dugoročno osigurali stabilan sistem i bezbrižno ljeto, bez redukcija vode za sve gradane. Zahvaljujemo se korisnicima na razumijevanju. Naše stručne službe će učiniti maksimalne napore da se radovi završe u predviđenom roku, kako bi se sistem što prije vratio u redovni režim rada”, poručuju iz JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d. Srebrenik.