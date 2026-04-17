Gradi se rezervoar u MZ Ahmići – Pirage

Ovih dana započela je realizacija projekta izgradnje rezervoara na mjesnom području Sladna u mjesnoj zajednici Ahmići – Pirage, još jednog važnog infrastrukturnog zahvata kojim se jača sistem vodosnabdijevanja.

Vrijednost ugovora iznosi oko 226.000 KM, a već su završena geomehanička ispitivanja tla i započeto je raskopavanje zemljišta na lokaciji budućeg rezervoara.

Kapacitet rezervoara od 150 m³ omogućit će stabilniji i sigurniji sistem vodosnabdijevanja za stanovnike Ahmića i Piraga, posebno u periodima povećane potrošnje.

-“Ovo je veoma važan projekat za ova naselja, ali i jasan pokazatelj našeg opredjeljenja da ravnomjerno razvijamo svaki dio Srebrenika.

Radimo projekte u svim mjesnim područjima.Borimo se za svaki kutak našeg Srebrenika” naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić