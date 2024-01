Ekonomski najjači kanton nema autoput ni brzu cestu

Najviše doprinosa za putnu infrastrukturu u Federaciji se izdvaja iz Tuzlanskog kantona. Pradoksalno – jer je to kanton s lošom cestovnom infrastrukturom, a to koči i razvoj privrede. Hoće li u novoj godini ovaj kanton dobiti kvalitetnije i sigurnije ceste?

Brza cesta ili autoput pojmovi su o kojima građani Tuzlanskog kantona godinama maštaju i nadaju se da će im barem magistralni putevi biti sanirani.

Najmnogoljudnijem kantonu, sa najvećim izvozom u Federaciji BiH, putna blokada jedan je od ograničavajućih faktora za razvoj privrede.

– To je nešto što mi moramo imati i to je nešto što je prijeka potreba privrede Tuzlanskog kantona. Veći zamajac, veće investicije, veća prohodnost proizvoda i roba i usluga bi bila. 15,22% javnih prihoda koji se uberu u Federaciji, ubiru se u Tuzlanskom kantonu. To govori o snazi privrede Tuzlanskog kantona – kaže predsjednik Privredne komore TK-a Nedret Kikanović.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK-a Denis Bećirović (DF) naziva ovo maćehinskim odnosom.

– On je na glavi kada treba da učestvuje u kreiranju budžeta, sufinansiranju projekata koji se rade negdje drugo, a kada se ti novci trebaju vratiti u vidu kapitalnih izdataka u Tuzlanskom kantonu, tu smo na repu – kaže on.

Priča o izgradnji brze ceste u ovom kantonu traje godinama. No, ovoga puta iz Vlade Federacije BiH ističu da su određene aktivnosti pokrenute, a pravne stvari privode kraju da bi se – kazao je premijer FBiH Nermin Nikšić (SDP) – krenulo u eksproprijacija zemljištu i da je osiguran novac i onda izbor izvođača i da se počne polako raditi.

Odgovor na pitanje hoće li i kada TK dobiti brzu cestu, potražili smo i u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH. Odgovor je da postoji niz planiranih aktivnosti u 2024. godini, poput okončanja projektne dokumentacije za autocestu Orašje -Tuzla, dokumentacije za brzu cestu Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod, kao i brzu cestu Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, te početak radova na dionici LOT 5 Čanići – Mihatovići, Tuzla.

– Sve planirane aktivnosti jasno ukazuju na namjeru unapređenja putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, čime bi se doprinijelo povećanje povezanosti i razvoja regije, a što je ujedno i izuzetno važno za razvoj tog kantona kao najmnogoljudnijeg koja ima za krajnji cilj izgraditi kvalitetnije puteve i još kvalitetnije saobraćajnice – kazali su.

Posljednji veći poduhvat, kada je riječ o izgradnji puteva u ovom kantonu, bio je 1968. godine, a riječ je o putu Tuzla – Orašje. Od tada do danas i ono što je započeto nije završeno, a u međuvremenu je obećano mnogo. Građanima ne preostaje ništa drugo nego da se nadaju da će nešto od obećanog biti ispunjeno i da neće biti samo obećanje u izbornoj godini, izvijestila je Federalna televizija.