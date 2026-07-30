Nesvakidašnji događaj u Sarajevu: Žena rodila u taksiju

Kako navode svjedoci, ekipa Hitne pomoć vrlo brzo je stigla na mjesto događaja i preuzela brigu o majci i novorođenčet

U sarajevskom naselju Čengić Vila, na jednoj benzinskoj pumpi, jutros se dogodila nesvakidašnja situacija kada se putnica porodila u taksi vozilu, javlja Crna-Hronika.

Prema navodima svjedoka koji je govorio za portal CH, vozač taksija ostao je pribran i do dolaska ekipe Hitne pomoći pružao je prvu pomoć porodilji.

Ekipa Hitne pomoći je po dolasku na mjesto događaja preuzela brigu o majci i novorođenčetu.

Za sada nema dodatnih informacija o njihovom zdravstvenom stanju.