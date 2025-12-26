Petak, 26 Decembra, 2025
Elvir Mahmutović novi direktor UP MUP-a TK

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je danas, zbog odlaska u penziju, razriješila Dževada Kormana sa radnog mjesta direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zaključno sa danom 31.12.2025. godine, te, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova imenovala Elvira Mahmutovića za direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine, počev od 1. januara 2026. godine.

Elvir Mahmutović je do imenovanja obnašao dužnost načelnika Sektora uniformisane policije, na kojoj je radio u zvanju glavnog inspektora.

