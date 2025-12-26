FUP: Izuzeta dokumentacija u predmetu nezakonitog zapošljavanja

Dana 25.12.2025. godine na području Unsko-sanskog kantona, policijski službenici Federalne uprave policije su, po nalogu Federalnog tužilaštva Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK-a) realizovali naredbu Vrhovnog suda Federacije BiH, Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal, te tom prilikom iz službenih prostorija Općinskog suda u Cazinu privremeno oduzeli određenu dokumentaciju kao i lične predmete od četiri lica, a po istom predmetu lični predmet od jednog lica uposlenika Gradske uprave Grada Bihaća, a zbog počinjenja krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH, a što se odnosi na nezakonito zapošljavanje u Općinskom sudu u Cazinu.