Evo kolika je bila prosječna plata u FBiH u novembru

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za novembar 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.622 KM i nominalno je niža za 0,6 posto, a realno niža za 1,0 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za novembar 2025. nominalno je viša za 15,8 posto, a realno viša za 11,2 posto.

“U novembru 2025. u odnosu na oktobar iste godine najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnostima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 3,3 posto i javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje za 3,1 posto te ostale uslužne djelatnosti za 2,7 posto”, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U isto vrijeme, najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 7,9 posto, te djelatnostima poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 6,4 posto i proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 5,7 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za novembar 2025. u Federaciji BiH iznosila je 2.534 KM i nominalno je niža za 0,6 posto, a realno niža za 1,0 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata po zaposlenom za novembar 2025. nominalno je viša za 16,1 posto, a realno viša za 11,6 posto.

U novembru 2025. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH bio je 546.635. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,1 posto.