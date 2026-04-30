Zakon već na snazi: Četiri sata rada – četiri sata doprinosa

Radnici u FBiH koji rade do 4 sata dnevno imaju novu minimalnu osnovicu za doprinose od 756,84 KM umjesto pune bruto plaće.

Izmjene Zakona o doprinosima Federacije BiH stupile su na snagu još 1. jula 2025. godine, ali u svakodnevnoj gužvi propisa i izmjena lako se može dogoditi da nešto važno prođe nezapaženo. Jedna od tih promjena tiče se radnika koji rade četiri sata dnevno ili manje i vrijedi je znati, jer direktno utječe na to koliko doprinosa poslodavac mora plaćati.

Od 1. jula prošle godine na snazi je novo pravilo koje mijenja način na koji se obračunavaju doprinosi za radnike zaposlene na nepuno radno vrijeme i to samo za one koji rade četiri sata dnevno ili manje.

Prema članu 7, stavu 2 novog Zakona o doprinosima, osnova za obračun doprinosa u tim slučajevima više ne mora biti jednaka punoj minimalnoj bruto plaći.

Dovoljno je da iznosi 50 posto najniže neto plaće, što u bruto iznosu daje 756,84 KM — umjesto dosadašnjih 1.562 KM.

“Osnovica iz člana 6. tač. 1. do 9. ovog zakona je – plaća, odnosno naknada plaće radnika, utvrđena u skladu sa zakonom ili drugim propisima, s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene posebnim propisom. Izuzetno, ukoliko je radnik u skladu sa propisima o radu, zaposlen na nepuno radno vrijeme do četiri sata ili manje, osnovica za obračun doprinosa je plaća, odnosno naknada plaće zaposlenika, u nepunom radnom vremenu, koja se isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu i ne može biti niža od 50% iznosa najniže plaće utvrđene posebnim propisom”, navodi se u članu 7. Zakona.

Novi Zakon o doprinosima sada povezuje minimalnu osnovicu za obračun doprinosa s najnižom plaćom utvrđenom posebnim propisima, imajući u vidu da Vlada FBiH posljednjih godina utvrđuje najnižu plaću odlukom koja stupa na snagu svakog 1. januara.

Iz navedenog stava (2) jasno je da se nova pravila primjenjuju isključivo u situacijama kada je radno vrijeme ograničeno na četiri sata dnevno ili manje. Samo tada poslodavac može obračunavati doprinose na osnovicu koja iznosi 50% najniže plaće u FBiH.

Šta to znači u praksi? Radnik koji radi četiri sata dnevno imat će minimalnu neto plaću od 500 KM. Ako radi samo dva sata, neto plaća pada na 250 KM. Osnova za doprinose u oba slučaja ostaje ista — 756,84 KM — jer zakon ne razlikuje dva i četiri sata, nego samo postavlja gornju granicu od četiri sata kao uslov za primjenu ovog pravila.

Kao što objašnjavaju iz Capitalia, ovo je bitna promjena jer je po starim propisima svaki poslodavac bio obavezan plaćati doprinose na iznos ne niži od minimalne bruto plaće za puno radno vrijeme, bez obzira na to koliko sati radnik stvarno radi. To je posebno opterećivalo situacije u kojima bi radnik radio kod dva poslodavca po četiri sata — a svaki od njih plaćao puni iznos doprinosa, kao da je jedini poslodavac.

Bitna napomena: nije 50% od 1.562 KM!

Važno je naglasiti da se ovdje ne misli na 50% od minimalne bruto plaće od 1.562 KM.

Naime, kada se uzme 50% najniže neto plaće, što iznosi 500 KM, i taj se iznos preračuna u bruto osnovicu, dobije se iznos od 756,84 KM.

Upravo ta osnovica 756,84 KM predstavlja minimalni iznos na koji se obračunavaju doprinosi u slučajevima kada radnik radi četiri sata dnevno (ili manje).

Neto plaća, kao i u svim drugim slučajevima, prati stvarno radno vrijeme, pa će za 4 sata dnevno minimalna neto plaća iznositi 500 KM, za 2 sata dnevno 250 KM… Ipak, u oba navedena primjera, osnovica za obračun doprinosa je 756,84 KM.

Ukoliko radnik zaposlen na 4 sata dnevno zaradi više, npr. 800 KM, doprinosi se plaćaju na stvarni iznos te plaće, jer je viši od minimalne osnovice.

Budući da se u stavu (2) izričito govori o radu do 4 sata dnevno i manje, zaključujemo da za sve ostale slučajeve nepunog radnog vremena, više od 4h i manje od 8h, i dalje važi staro pravilo.

Osnovica za doprinose ne smije biti manja od 1.562 KM, bez obzira na stvarnu plaću.

