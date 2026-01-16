Produžen pritvor Mirsadu Bakaloviću i Zinaidi Razić Halilović

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora Doma penzionera Tuzla i Zinaide Razić Halilović, šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članice Upravnog odbora, zbog osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, a Bakalović i za produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim se prema osumnjičenima produžava pritvor za mjesec dana, tako da isti može trajati do 14.02.2026. godine ili do drugačije odluke suda.

Sud je osumnjičenima produžio pritvor u trajanju od po jedan mjesec, a s obzirom da je našao da je navedeni period dovoljan da se preduzmu potrebne radnje u cilju okončanja istrage.

Pritvor prema osumnjičenima je produžen zbog postojanja razloga propisanih u članu 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice, činjenice da je mjesto izvršenja javna ustanova koja je od posebnog društvenog značaja, a u kojoj je bilo smješteno oko 180 starih osoba, kao i zbog uznemirenosti izazvanom događajem i posljedicama istog, a cijeneći veliki interes javnosti i jer bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.