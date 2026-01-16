Petak, 16 Januara, 2026
U toku vremenskih nepogoda otkolonjeno više od 2300 kvarova na mreži i objektima

By admin
Elektromonterske ekipe Elektroprivrede BiH su od početka snježnih padavina u nedjelju 04. januara do ranih jutarnjih sati 11. januara, uspješno otklonile 2318 kvarova na distributivnoj mreži i objektima, i izuzetnim zalaganjem, visokom stručnošću i požrtvovanim radom dale maksimalan doprinos očuvanju stabilnosti elektroenergetskog sistema.

I pored stalne pojave novih kvarova i nepredvidivosti vremenskih prilika, zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji, u najkritičnijim trenucima bez električne energije je bilo oko 5% kupaca u odnosu na ukupan broj kupaca Elektroprivrede BiH koji prelazi 822 hiljade.

Iskazanim visokim nivoom profesionalizma, odgovornosti i požrtvovanosti, članovi elektromonterskih ekipa su svojim radom, znanjem i angažmanom ponovo potvrdile istinsku posvećenost javnom interesu. Njihova spremnost da u najtežim vremenskim uslovima, odgovore na svaki izazov predstavlja primjer odgovornosti i predanosti poslu od izuzetnog društvenog značaja, saopšteno je iz Elektroprivrede BiH.

