Večeras kiša i zahlađenje, sutra razvedravanje, za Prvi maj hladno ali sunčano.

Naoblačenje, u nastavku dana i večeras kiša, na planinama snijeg koji se do sutra ujutru prodorom osjetno hladnijeg vazduha u dijelovima centralne, istočne, jugoistočne Bosne te istočne Hercegovine moze spustiti i na samo 700mnv.

Količinski bez nekih većih padavina, većinom od 2 do 10 l/m2. U dijelovima centralne i istočne Bosne do 25 l/m2. U nizinama kiša a na višim planinama uz tanji snježni pokrivač kojeg dekorativno sutra ujutru moze biti i u brdskim dijelovima gornjeg Podrinja, Sarajvsko-romanijske regije te sjeverne i istočne Hercegovine.

Sutra(30.04.) tokom dana prestanak padavina u svim krajevima uz postepeno razvedravanje. Uslijedit će hladna noć, pa bi jutarnji sati petka(01.05.) donijeli mraz većem dijelu zemlje.

Treba skrenuti pažnju i na vjetar, koji će dolaskom osjetno hladnijeg vazduha zapuhati širom zemlje. Umjeren do jak sjeverac, u dijelovima zapadne, jugozapadne Bosne i u Hercegovini jaka do olujna bura. Najjaci udari vjetra tokom vidljivog dijela dana, u četvrtak i petak dok bi u noćnim satima slabio.

Za Prvi maj, nakon neuobičajno hladnog jutra uz temperature većinom -4 do 2°C, na planinskim mrazištima i blizu dvocifrenih minusa, u toku dana ostaje relativno svježe uz pojačan sjeverac.

Vrijeme uglavnom sunčano, uz slab do umjeren dnevni razvoj naoblake u poslijepodnevnim satima. Suho, tek rijetko uz koju kap kiše ili kakav zanemariv kratkotrajni pljusak.

Za vikend postepena stabilizacija vremena. Jutra ostaju prohladna uz lokalnu pojavu mraza, danju postepeno sve toplije naročito u nedelju(03.05.) kada bi preovladavalo i u potpunosti sunčanije vrijeme.