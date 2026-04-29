Evropa se zagrijava najbrže na svijetu

Rekordni toplotni valovi zahvatili su Evropu u 2025. godini, s temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa unutar Arktičkog kruga i abnormalnom vrućinom koja je pogodila više od 95 posto kontinenta, pokazao je novi naučni izvještaj.

U Skandinaviji je zabilježen 21 dan ekstremne vrućine, uključujući tropske noći u Norveškoj, Švedskoj i Finskoj.

Naučnici navode da se Evropa zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta, za 0,56 stepeni po deceniji od sredine 1990-ih, zbog zagađenja fosilnim gorivima. Površinske temperature mora dostigle su najviše vrijednosti ikada, dok je snježni pokrivač pao za 31 posto, a masa snijega za 45 posto u odnosu na višedecenijski prosjek, piše The Guardian.

Toplina je potaknula smrtonosne požare koji su spalili više od milion hektara zemljišta, najviše na Iberijskom poluostrvu. U Španiji je izgorjelo 38 posto ukupne površine zahvaćene požarima u Evropi, a među stradalima su bili i dobrovoljni vatrogasci.

Island je zabilježio drugi najveći gubitak ledene mase u historiji, dok je Grenlandski ledeni pokrivač izgubio ogromnu površinu leda, podigavši globalni nivo mora za gotovo pola milimetra.

Prema izvještaju, 86 posto evropskih voda doživjelo je jake toplotne valove, a 36 posto teške ili ekstremne.

– Sva svjetla upozorenja trepere crveno – upozorio je John Hyland iz Greenpeacea, pozivajući na hitno smanjenje emisija.

Generalna sekretarka Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo rekla je da rekordni nivoi stakleničkih plinova čine gotovo nemogućim zadržavanje globalnog zagrijavanja ispod 1,5 stepeni bez privremenog prekoračenja cilja.



