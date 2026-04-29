Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar u Špionici

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je78 pregleda i 2 terenske intervencije, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik juče je zaprimila dojavu o požaru u krugu firme Brend nNamještaj u Špionici. Na intervenciju su izašla 2 vatrogasna vozila sa 3 vatrogasca. Gorjela je veća količina uskladištenog drveta i drvene rezotine zapakovane u PVC vreće.

Požar je lokalizovan u 16:37 sati, dok je u potpunosti ugašen u 17:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, osam djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.