Servis „Online izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka“ omogućava građanima Bosne i Hercegovine pribavljanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje izdaju prvostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini. Servis je, uz podršku Evropske unije, razvijen u saradnji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosna i Hercegovina (IDDEEA) kao pilot projekat koji ima za cilj provjeriti mogućnosti svih relevantnih institucija i organizacija da podrže procese kolaboracije stranaka i pravosudnih institucija što je jedan od glavnih strateških ciljeva VSTV-a BiH u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Pilot sudovi koji učestvuju u ovom projektu su: Općinski sud u Bihaću, Općinski sud u Mostaru, Općinski sud u Sarajevu i Općinski sud u Širokom Brijegu.

Tokom implementacije projekta testirani su i implementirani mehanizmi autorizacije i autentifikacije korisnika – građana Bosne i Hercegovine koje je razvila Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, te mehanizmi online plaćanja u saradnji sa eksternim finansijskim servisima i bankama. Posebni izazovi pilot projekta se odnose na ograničenu mogućnost realizacije online uplata budžetskih prihoda na transakcijske račune kantona zbog zakonskih razloga, te tehničkih i razloga ograničenja licenci sa strane finansijskih institucija.

Servis „Online izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka“ podnosiocima zahtjeva omogućava online podnošenje zahtjeva pilot sudovima prema mjestu prebivališta (Bihać, Mostar, Sarajevo i Široki Brijeg) te dobijanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka putem email-a ili ličnim preuzimanjem u sudu. U slučaju dostave putem email-a, podnosilac zahtjeva će dobiti uvjerenje potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom na email adresu koju je prijavio IDDEEA-i, a u slučaju ličnog preuzimanja podnosilac će dobiti odštampano uvjerenje ovjereno pečatom u sudu kojem je podnio zahtjev.

Servis podržava mehanizme online plaćanja, te će se, u zavisnosti od mogućnosti suda, odnosno nadležnog ministarstva finansija, podnosici automatski preusmjeriti na servis kompanije Monri za realizaciju plaćanja. U suprotnom, od podnosioca će se tražiti da prilože dokaz o uplati na račune koji se mogu naći na ovoj stranici.

Za korištenje servisa potrebno je da podnosilac posjeduje važeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (detaljnije na https://www.iddeea.gov.ba/bs/e-potpis).

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će nakon završetka pilot faze postepeno širiti servis na druge općinske i osnovne sudove u Bosni i Hercegovini. Servisu se može pristupiti putem linka https://pravosudje.ba/vstvfo/B/10001/e-zahtjevi. U slučaju tehničkih pitanja, građani nas mogu kontaktirati putem email adrese: predmeti@pravosudje.ba.