Udruženja žrtava upozoravaju: Puštanje Mladića predstavljalo bi duboku trauma i dodatnu nepravdu za porodice

Udruženja žrtava i svjedoka genocida iz Srebrenice uputila su apel Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu, tražeći da se odbije zahtjev za prebacivanje Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.

U pismu upućenom predsjednici Mehanizma Gracieli Gatti Santani, predstavnici pet udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog zahtjeva za privremeno puštanje Mladića na liječenje u Republiku Srbiju.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

obraćamo Vam se u ime pet udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini, duboko zabrinuti povodom najnovijih zahtjeva za privremeno puštanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na liječenje u Republici Srbiji.

Svjesni smo da je Mehanizam za međunarodne krivične sudove do sada dosljedno postupao u skladu sa principima međunarodne pravde, posebno kada je riječ o izvršenju kazni za najteže zločine, uključujući genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Upravo zbog toga osjećamo obavezu da još jednom jasno i nedvosmisleno izrazimo stav žrtava i njihovih porodica. Smatramo da ne postoje, niti mogu postojati, kredibilne i pouzdane garancije da bi osuđenik bio vraćen na izdržavanje kazne ukoliko bi bio prebačen u državu koja mu je u prošlosti pružala utočište. Podsjećamo da je Ratko Mladić godinama izbjegavao pravdu, uz podršku struktura upravo te države u koju se sada traži njegovo premještanje. Ta činjenica sama po sebi ozbiljno dovodi u pitanje svaku vrstu garancija koje se danas nude.

Dodatno, zabrinjava nas i kontinuirana praksa negiranja presuđenog genocida, veličanja ratnih zločinaca i relativizacije zločina u dijelovima političkih struktura koje sada zagovaraju njegovo prebacivanje. Takav kontekst ne može osigurati ni pravnu sigurnost niti moralni okvir u kojem bi se odluka o eventualnom liječenju mogla smatrati opravdanom.

Za porodice žrtava, preživjele i sve one koji još uvijek tragaju za pravdom, eventualno puštanje Ratka Mladića izvan sistema međunarodnog nadzora predstavljalo bi duboku nepravdu i dodatnu traumu. Takav čin bio bi doživljen kao poniženje žrtava i podrivanje kredibiliteta međunarodne pravde.

Stoga Vas pozivamo da ostanete dosljedni principima na kojima počiva međunarodno krivično pravo i da odbijete zahtjev za njegovo liječenje izvan okvira koji garantuje potpuni nadzor Mehanizma.

Vjerujemo da pravda ne smije biti dovedena u pitanje, niti smije biti podređena političkim pritiscima ili interesima. Izvršenje kazne mora ostati u skladu sa presudama i pod strogim međunarodnim nadzorom, posebno u slučajevima koji se odnose na najteže zločine protiv čovječnosti.

U ime žrtava koje predstavljamo, zahvaljujemo Vam na dosadašnjoj posvećenosti pravdi i očekujemo da će Mehanizam nastaviti štititi njen integritet”, navodi se u saopćenju.