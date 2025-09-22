Evropska komesarka za proširenje u trodnevoj posjeti posjeti BiH. Govorit će i u Parlamentu

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos boravi će u posjeti Bosni i Hercegovini do 24. septembra s ciljem da istakne podršku Evropske unije za budućnost naše zemlje kao članice te unije.

U svjetlu odluke Evropskog vijeća iz marta 2024. godine kojom je dato zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pristupanju s Bosnom i Hercegovinom, Kos će ohrabriti vlasti da poduzmu sve relevantne korake kako bi se održala dugo očekivana prva međuvladina konferencija, te naglasiti važnost da BiH ne propusti jedinstvenu priliku koju pruža Plan rasta za zapadni Balkan.

Posjeta dolazi i uoči objavljivanja godišnjeg paketa o proširenju, kasnije tokom godine, koji će izvijestiti o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU, saopćeno je iz Odjela za komunikacije EU u BiH.

Program posjete

Kos će se danas sastati s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, kao i s predsjednicom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić.

Posjetit će i Brus, gdje će zajedno s načelnikom Bojom Gašanovićem obići igralište i ambulantu finansirane EU sredstvima, te susresti s lokalnim planinarskim udruženjima i mladima.

Kos će također prisustvovati ceremoniji potpisivanja ugovora u Vijećnici u Sarajevu za izgradnju novog muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, finansiranog kroz program EU4Culture.

U utorak, 23. septembra, Kos će otvoriti konferenciju “Kritički glasovi pod pritiskom” u Europe House u Sarajevu, te učestvovati na događaju s mladima i sportistima iz BiH, uključujući Amela Tuku, u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH u okviru 10. evropske sedmice sporta u Visokom.

U Visokom će se susresti sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem, kao i gradskim vijećnicima.

Obratit će se Parlamentu BiH

Kos će posjetiti i općinu Vareš, koja je dio projekta “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini – MOŽEMO BOLJE”, koji finansira EU, a provodi se u saradnji s Ujedinjenim nacijama u BiH, Misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u BiH.

U srijedu, 24. septembra, Kos će se obratiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete BiH, Kos će se sastati i s predstavnicima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija, lokalnim zajednicama, utjecajnim ženama u biznisu i mladima iz cijele Bosne i Hercegovine.