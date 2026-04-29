Lukavac Cement uručio vatrogasno vozilo Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici

U krugu Lukavac Cementa upriličena je svečana primopredaja vatrogasnog vozila koje je ova kompanija donirala lokalnim vatrogascima. Ključeve vozila vozačima Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac uručili su uposlenici Lukavac Cementa, simbolizirajući blisku povezanost privrednog sektora i službi koje brinu o sigurnosti građana.

Gradonačelnik Lukavca Edin Delić istakao je da ova donacija ima višestruki značaj za lokalnu zajednicu. Osim što će značajno unaprijediti tehničku opremljenost i brzinu intervencije lukavačkih vatrogasaca, Lukavac Cement je vozilo kupio iz stečajne mase Koksare, čime se želio dati doprinos za isplatu zaostalih potraživanja radnika ove fabrike.

„Sigurnost naših sugrađana i sugrađanki, kao i podrška onima koji svakodnevno rizikuju živote za opće dobro, prioriteti su za Lukavac Cement. Drago nam je što će ovo vozilo dodatno unaprijediti operativne kapacitete lukavačkih vatrogasaca te doprinijeti znatno boljoj spremnosti za djelovanje u najsloženijim situacijama zaštite i spašavanja ljudi i imovine. Ova donacija ujedno je i naš dar građanima i radnicima povodom predstojećeg Međunarodnog praznika rada. Naša vizija ostaje stabilna i sigurna sredina u kojoj privredni subjekti i građani Lukavca stoje jedni uz druge i međusobno se podržavaju“ – izjavio je Stjepan Kumrić, generalni direktor Lukavac Cementa.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac uputili su riječi zahvale i naveli da Lukavac Cement ovakvim inicijativama potvrđuje svoje liderstvo u oblasti društvene odgovornosti. Stalnim ulaganjima u infrastrukturne, ekološke i društveno korisne projekte, lukavačka Cementara nastavlja svoju misiju podrške razvoju i napretku grada Lukavca.