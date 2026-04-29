Zdravstveni pregled za nosioce oružja obnavljat će se svakih pet godina

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona donijelo je novi pravilnik kojim se uređuju uslovi koje zdravstvene ustanove moraju ispunjavati za obavljanje pregleda osoba koje žele nabaviti, držati ili nositi oružje i municiju.

Pravilnikom su precizirani kriteriji za procjenu zdravstvene sposobnosti, način obavljanja pregleda, kao i bolesti i stanja zbog kojih osoba ne može dobiti odobrenje za posjedovanje oružja.

Zdravstvenu sposobnost utvrđivat će ovlaštene zdravstvene ustanove koje ispunjavaju propisane uslove u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra. Odobrenje za njihov rad izdaje Ministarstvo zdravstva TK, uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Preglede će obavljati posebna komisija sastavljena od ljekara različitih specijalnosti, među kojima su ljekar porodične medicine ili medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar ili neurolog, te diplomirani psiholog.

Zdravstveni pregled obuhvata opći pregled, kontrolu vida, neurološki i psihijatrijski pregled, kao i psihološko testiranje. Komisija, prema potrebi, može zatražiti i dodatnu medicinsku dokumentaciju.

Nakon pregleda, osoba može biti ocijenjena kao sposobna ili nesposobna za nabavljanje i nošenje oružja. Na odluku je moguće uložiti žalbu drugostepenoj komisiji u roku od sedam dana, dok uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti važi šest mjeseci.

Pravilnikom je propisano i vođenje posebnih evidencija i čuvanje medicinske dokumentacije. Zdravstvene ustanove dužne su obavijestiti nadležnu policiju ukoliko kod vlasnika oružja dođe do promjene zdravstvenog stanja koja može utjecati na sigurnost.

Osobe koje dobiju odobrenje bit će obavezne svakih pet godina obnavljati zdravstveni pregled, a troškove pregleda snosit će podnosilac zahtjeva.

Stupanjem na snagu novog pravilnika prestaju važiti raniji propisi iz 2016. i 2019. godine, dok zdravstvene ustanove imaju rok od 30 dana da svoje poslovanje usklade s novim pravilima.