Objavljeno koja kladionica u BiH ostvaruje najveću zaradu: prihod dosegao 50 miliona KM

Devet registrovanih kladionica u Federaciji BiH prošle godine je imalo prihod od 195 miliona maraka, a više od polovine ukupnog prihoda ostvarila je samo jedna kladionica, piše Capital.

Daleko najuspješnija je kladionica Premier World sport sa sjedištem u Čitluku koja je prihodovala više od 105 miliona i ostvarila dobit od skoro 50 miliona KM.

Finansijski podaci

Prema zvaničnim finansijskim podacima, ova kladionica je praktično jedina ostvarila ozbiljnu dobit, jer poslije 49,6 miliona koliko je ona zaradila prošle godine, slijedi kladionica Bet-live iz Viteza koja je zaradila tek nešto više od dva miliona KM sa ukupnim prihodom od 19,7 miliona KM.

Nešto veći prihod od Bet-live, ali manju dobit prijavila je kladionica Formula iz Posušja koja je prihodovala 21,8 miliona i imala dobit od oko 1,7 miliona KM.

Interesantno je da je još samo kladionica Petica plus iz Viteza sa prihodom od nepunih 11 miliona imala dobit nešto veću od milion maraka, dok je dobit ostalih kladionica zanemarljiva, pogotovo u odnosu na Premier.

Jedna je u gubitku

Interesantno je da je kladionica Mozzart BH play iz Sarajeva prihodovala 2,8 miliona KM i prikazala poslovni gubitak od čak 4,7 miliona KM.

Ova kladionica godinama unazad iskazuje milionske poslovne gubitke, ali zato je Mozzart BH play kazino koji je registrovan na istoj adresi na kojoj i istoimena kladionica u posljednje dvije godine imao 2,6 miliona maraka dobiti.

Kladionica Sport plus iz Novog Travnika prošle godine je imala prihod od 16,4 miliona maraka i poslovni gubitak od 234.000 KM, dok je kladionica Sport plus win takođe iz Novog Travnika sa 6,2 miliona prihoda prikazala dobit od mizernih 9.300 KM.

Sličan rezultat imala je i kladionica VIP Betting iz Ljubuškog koja je prihodovala sedam milion KM i imala dobit od svega 8.500 KM.

Coloseum zaradio 3,9 miliona

Williams-kladionica sa sjedištem u Širokom Brijegu prošle godine je imala prihod od 6,3 miliona i dobit od 108.000 KM. Ova kladionica je ranijih godina poslovala negativno za razliku od istoimene kladionice sa sjedištem u Banjaluci koja je posljednjih godina prikazivala godišnju dobit od preko 25 miliona maraka.

Kada je riječ o drugim priređivačima igara na sreću, kazino HIT Coloseum iz Sarajeva prošle godine je imao promet od 16,3 miliona i dobit od 3,9 miliona KM