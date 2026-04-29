RTV taksa na računima za struju mogla bi znatno porasti: objavljeno i za koliko

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebala je danas razmatrati obimnu dokumentaciju o prijedlogu novog iznosa RTV takse. Riječ je o dokumentaciji javnih emitera, ali Regulatorne agencije za komunikacija (RAK).

Radi nedostatka kvoruma, sjednica je ipak odgođena, a očekuje se da će uskoro biti utvrđen novi termin kada bi sjednica ove komisije mogla biti zakazana.

Inače, RTV taksa trenutno se naplaćuje putem računa samo Elektroprivrede BiH. Naplata RTV takse se ne vrši putem EPHZHB. U RS-u se RTV taksa naplaćuje direktno putem računa koje ispostavlja emiter RTRS.

Vijeće RAK-za izračunalo projekcije naplate RTV takse

U dokumentaciji Vijeća RAK-a, otkriva Fokus, razmatrana je opcija povećanja RTV takse sa sadašnjih 7,50 KM na 10 KM.

Tako je u obimnoj dokumentaciji izračun iznos prihoda za postojeću visinu RTV takse od 7,50 KM kao i uz povećanje na 10 KM.

Tako se navodi da bi uz postojeći stepen naplate, a povećanje visine RTV takse na 10 KM, povećanje iznosa ukupne prikupljene RTV takse bio 17.698.667 KM. Od toga na teritoriji RS-a bi bilo 6,9 miliona, a na nivou FBiH 10,7 miliona KM.

Kaže se da bi pripadajući zakonski dio BHRT-a od ukupnog povećanja bio 8,8 miliona KM. Navodi se i da bi u takvoj situaciji, a zbog krize u kojoj se nalazi BHRT, državni emiter ostvario dobit od 7,7 miliona KM.

Šta stoji u elaboratu RTVFBiH

To bi se onda, kaže se, prioritetno usmjerili na izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa kao i EBU.

U elaboratu o visini RTV takse kojeg je sačinio Upravi odbor RTVFBiH, stoji sljedeća konstatacija:

Da je vršeno redovno usklađivanje visine RTV takse sa zvaničnom stopom inflacije tokom proteklog perioda od 2015. godine., na inicijativu Odbora JRTV sistema BiH, a u skladu sa Zakonom o Javnom radio- televizijskom sistemu BiH, visina RTV takse bi iznosila 9,35KM.

