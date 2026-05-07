Danas se u BiH očekuju kiša i pljuskovi, a meteorolozi su objavili i detaljnu prognozu vremena do ponedjeljka.

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 0; Ivan Sedlo 8; Sokolac 9; Livno i Sarajevo 10; Bugojno 11; Srebrenica i Zenica 12; Bihać, Mostar, Prijedor i Trebinje 13; Sanski Most 14; Jajce 15; Banja Luka, Tuzla i Zvornik 16; Bijeljina i Doboj 17°C.

Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21°C. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 17°C.

U petak 8. maja u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21°C.

U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U nedjelju 10. maja u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga i rijetko može pasti malo kiše. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C.

U ponedjeljak 11. maja umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.