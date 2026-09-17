Mladi u Sarajevu ostvaruju subvenciju do 300 KM za kiriju, objavljen javni poziv

Vlada Kantona Sarajevo osigurala je 300.000 KM za mjeru kojom će mladim bračnim i vanbračnim parovima tokom 12 mjeseci biti olakšano plaćanje najma stana ili kuće.

Za mlade parove u Kantonu Sarajevo koji još nisu uspjeli riješiti vlastito stambeno pitanje, mjesečni troškovi najma od ove godine mogli bi biti nešto manje opterećenje za kućni budžet.

Novom mjerom Vlade KS predviđena je pomoć do 300 KM mjesečno, a pravo će moći ostvariti građani od 18 do 35 godina koji ispune propisane uslove.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o subvencioniranju dijela najamnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici na području Kantona Sarajevo za 2026. godinu.

Mladim parovima bit će omogućena mjesečna subvencija u iznosu do 300 KM, odnosno u visini stvarne najamnine ukoliko je ona niža. Podrška će se isplaćivati tokom 12 mjeseci, a za realizaciju mjere u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu osigurano je 300.000 KM.

Mjera je dio šireg opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo da unaprijedi položaj mladih i pomogne im u rješavanju stambenog pitanja. Istovremeno predstavlja nastavak aktivnosti predviđenih Strategijom prema mladima Kantona Sarajevo za period 2024–2030. godine, kao i dokumentom „Novi okviri stambene politike prema mladima Kantona Sarajevo do 2030. godine“, koji je nadležno ministarstvo predstavilo javnosti 9. jula 2026. godine.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kazao je da se ovom mjerom nastoji odgovoriti na jedan od problema s kojima se mladi suočavaju prilikom osamostaljivanja.

– Mladima je sve teže naći stan u Sarajevu, a najam sve teže plaćaju. Ova odluka rasterećuje njihov mjesečni budžet, a mladima daje razlog više da ostanu u Sarajevu, rekao je premijer

Javni poziv Ministarstvo će raspisati u narednom periodu, a bit će otvoren najmanje 30 dana. Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom.

Među uslovima su državljanstvo Bosne i Hercegovine, neprekidno prebivalište na području Kantona Sarajevo najmanje tri godine te zaključen ugovor o najmu stana ili kuće na području Kantona Sarajevo u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Prilikom bodovanja prijava uzimat će se u obzir broj članova domaćinstva, mjesečni prihodi po članu domaćinstva, stepen stručne spreme i visina najamnine. Dodatne bodove ostvarivat će kandidati iz posebnih kategorija, među kojima su djeca civilnih žrtava rata, članovi porodica šehida i osobe s invaliditetom.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević istakao je da subvencija predstavlja pomoć mladima u periodu kada troškovi stanovanja predstavljaju značajno finansijsko opterećenje.

– Želimo da mladim ljudima koji su odlučili graditi zajednički život u Kantonu Sarajevo pružimo konkretnu podršku. Subvencija najamnine nije konačno rješenje stambenog pitanja, ali jeste važna pomoć u periodu kada su troškovi stanovanja veliko opterećenje za kućni budžet. Istovremeno, kroz ovu mjeru želimo podržati legalno i uređeno tržište najma, kako bi i podstanari i stanodavci imali jasna prava i obaveze, rekao je ministar.

Iz Vlade Kantona Sarajevo navode da je cilj mjere olakšati mladima period u kojem rješavaju stambeno pitanje, ali i razvijati dugoročnije politike usmjerene na dostupnije i sigurnije stanovanje.

Podsjetimo, Skupština Kantona Sarajevo je 6. jula 2022. godine prihvatila inicijativu tadašnjeg predsjedavajućeg Elvedina Okerića za sufinansiranje najma stanovanja mladim bračnim parovima koji nisu kreditno sposobni i nemaju mogućnost kupovine stambenog prostora.

U obrazloženju inicijative tada je navedeno da je ona dio nastojanja usmjerenih na provođenje natalitetnih politika, uključujući direktnu pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja.

IZVOR:OSLOBODJENJE.BA