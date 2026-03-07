FIFA na utakmicama SP uvodi pravilo koje će nervirati gledaoce pored TV ekrana

U poluvremenima nogometnih utakmica Svjetskog prvenstva 2026. uvodit će se kratke pauze tokom kojih će se emitirati reklame.



Nakon što je Svjetsko prvenstvo prošireno na 48 reprezentacija, te uvedene neke promjene koje dio navijača nije najbolje prihvatio, dolazi još jedna novost koja bi mogla izazvati brojne reakcije.

Naime, tokom utakmica na Svjetskom prvenstvu 2026. uvodit će se kratke pauze usred svakog poluvremena. Iako je službeni razlog briga za igrače, ove pauze otvaraju i prostor za emitiranje reklama.

Službeno se radi o takozvanim “cooling breakovima”, koji bi igračima trebali omogućiti kratku hidrataciju i predah.

Ipak, iza ove odluke stoji i jasna televizijska logika. Pauza će trajati oko tri minute, što televizijskim kućama ostavlja više od dvije minute za reklame, uz pravilo da se prijenos mora vratiti najmanje 30 sekundi prije nastavka igre.

FIFA je često na meti kritika zbog velike komercijalizacije i težnje za dodatnim prihodima, ali u ovom slučaju postoji i druga dimenzija. FIFA World Cup 2026 održat će se u Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a upravo su američke televizijske kuće godinama zagovarale model sličan sportovima poput NBA ili NFL, gdje su reklamne pauze standardni dio prijenosa.

Sve to znači da bi nas na Mundijalu 2026. mogao čekati turnir kakav do sada nismo vidjeli. Od većeg broja reprezentacija do novih televizijskih formata i pauza usred poluvremena – nogometni spektakl u Sjevernoj Americi bit će u mnogo čemu drugačiji od prethodnih Svjetskih prvenstava.



(Vijesti.ba)