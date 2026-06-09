Radio klub E71EBS Srebrenik dominirao na Međunarodnom ARG takmičenju

Na tradicionalnom međunarodnom takmičenju u amaterskoj radio-goniometriji (ARG) „Stjepan Polje Open 2026“, koje je okupilo brojne radioamatere iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, Radio klub E71EBS Srebrenik ostvario je historijski uspjeh osvojivši prvo mjesto u ekipnom plasmanu.

Takmičenje, poznato po izuzetno zahtjevnim stazama, vrhunskoj organizaciji i velikoj konkurenciji, još jednom je potvrdilo status jednog od najznačajnijih ARG događaja u regionu. Domaćin, Radio klub Stjepan Polje, priredio je vrhunske uslove za nadmetanje, a takmičari su pokazali zavidnu spremnost, znanje i sportsku izdržljivost. Tradicija ovog takmičenja traje dugi niz godina i redovno okuplja najbolje radio-goniometričare iz BiH i susjednih zemalja.

Posebno impresivan nastup zabilježili su članovi Radio kluba E71EBS Srebrenik, koji su zahvaljujući timskom radu, disciplini i odličnoj fizičkoj pripremljenosti zasluženo osvojili pobjednički pehar u konkurenciji klubova.

Pojedinačni rezultati dodatno su potvrdili kvalitet srebreničke ekipe.



Zlatne medalje osvojili su:

Amina Kurbašić (Ž14),

Vedad Sušić (M14),

Benjamin Mujčić (M16).

Srebrnom medaljom okitila se:

Sanela Sušić.

Bronzane medalje osvojili su:

Merjema Sušić (Ž14),

Džafer Kurbašić (M14),

Mirsad Kurbašić (M40).



Veliki doprinos ekipnoj pobjedi dali su i iskusni takmičari Šemsudin Kaltić i Nihad Sušić, čiji su rezultati i iskustvo bili važan oslonac cijelom timu.

Posebne zasluge za uspjeh ekipe pripadaju treneru i vođi tima Mirhanu Kaltiću, koji je kroz stručan rad, organizaciju treninga i motivaciju takmičara uspio stvoriti pobjednički kolektiv. Njegov predani rad prepoznat je među članovima kluba kao jedan od ključnih faktora ovog velikog uspjeha.



Pobjeda Radio kluba E71EBS Srebrenik predstavlja krunu višegodišnjeg rada i razvoja ARG sekcije kluba. Nakon niza zapaženih rezultata prethodnih godina, uključujući ekipne plasmane među najbolje klubove u Bosni i Hercegovini, srebrenički radioamateri su konačno stigli do najsjajnijeg ekipnog odličja.

Ovaj rezultat potvrđuje da Radio klub E71EBS Srebrenik danas spada među najuspješnije ARG kolektive u Bosni i Hercegovini, a posebno raduje činjenica da klub okuplja veliki broj mladih takmičara koji već sada ostvaruju vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Članovi kluba poručuju da će nastaviti sa intenzivnim treninzima i radom sa mladima, s ciljem da i u narednim sezonama dostojno predstavljaju Srebrenik, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu na ARG takmičenjima širom regiona.