Servisne informacije: PVJ Srebrenik gasila dva požara

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirana su 2 krivična djela oštećenja tuđe stvari. Dogodila se i 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljena su 193 pregleda i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica gasila je manji požar divlje deponije u naselju Bare, a u Seoni su gasili požar na putničkom motornom vozilu.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Vrijeme iftara u Srebreniku je u 17 sati i 50 minuta.