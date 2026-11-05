FMRSP: Za oktobarske naknade roditeljima njegovateljima 3,85 miliona KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su uneseni nalozi za isplatu oktobarskih naknada roditeljima njegovateljima u ukupnom iznosu od 3,85 miliona KM. Dodaju da povodom većeg broja upita korisnika pojašnjavaju kako se naknada roditelja njegovatelja uzima u obzir prilikom ostvarivanja prava na federalni dječiji dodatak, te za koju djecu prihodovni cenzus nije uslov.

– Razumijemo zašto roditelji postavljaju ovo pitanje. U istoj porodici jedno dijete može ostvarivati dječiji dodatak bez obzira na porodične prihode, dok se za drugo prihodi provjeravaju. Roditeljima dugujemo objašnjenje te razlike. Izmjenama iz 2024. godine osigurali smo da prihod porodice ne bude prepreka za dječiji dodatak djeci kojoj je priznata potreba za njegom i pomoći drugog lica prve i druge grupe, kao ni djeci oboljeloj od malignih bolesti – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da je izmjenama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom iz 2024. godine propisano da djeca s priznatim pravom na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prve i druge grupe, kao i djeca oboljela od malignih bolesti, ostvaruju pravo na dječiji dodatak bez obzira na prihode po članu porodice. Dodaju da to obuhvata i maloljetno dijete na osnovu čijeg je invaliditeta roditelju priznat status roditelja njegovatelja dok se za ostalu djecu u porodici koja ne pripadaju navedenim kategorijama primjenjuju redovni zakonski uslovi, uključujući prihodovni cenzus.

– Naknada roditelja njegovatelja uračunava se u prihode porodice jer pripada primanjima uređenim propisima o porezu na dohodak, koja član 5. stav (3) tačka a) Zakona uključuje u obračun. Na ovu naknadu obračunavaju se porez i pripadajući doprinosi, a propisi o porezu na dohodak izričito uređuju obaveze njenog isplatioca. Lična invalidnina ostvarena prema propisima o zaštiti osoba s invaliditetom ne uračunava se u ovaj obračun. Stoga se naknada roditelja njegovatelja i lična invalidnina različito tretiraju prilikom utvrđivanja prihoda porodice za dječiji dodatak – navedeno je u saopćenju Ministarstva.

Za provjeru obračuna prihoda i ostvarivanje prava u konkretnom slučaju roditelji se mogu obratiti nadležnom centru za socijalni rad, odnosno općinskoj službi socijalne zaštite, saopćeno je iz ovog ministarstva.