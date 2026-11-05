Elektroprijenos BiH nabavlja dronove za nadzor dalekovoda: Posao vrijedan 77.220 KM

Elektroprijenos BiH dodijelio je ugovor za nabavku dronova za nadzor dalekovoda, koji bi trebali omogućiti efikasniji pregled elektroenergetske infrastrukture i brže otkrivanje kvarova na prijenosnoj mreži. Ugovor je dobila sarajevska kompanija BN PRO, a njegova ukupna vrijednost iznosi 77.220 KM s PDV-om.

Prema podacima objavljenim na portalu Klix.ba, vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 66.000 KM, a ugovor je potpisan 27. oktobra 2026. godine. U otvorenom postupku javne nabavke pristigle su tri ponude, dok je samo jedna ocijenjena prihvatljivom. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena.

Pored kompanije BN PRO, ponude su dostavili i Micom BH iz Sarajeva te Agencija Kamir iz Širokog Brijega.

Dronovi za brže otkrivanje kvarova na elektroenergetskoj mreži

Bespilotne letjelice koristit će se za redovni i vanredni nadzor elemenata dalekovoda, kao i za bržu detekciju kvarova i oštećenja na prijenosnoj mreži. Primjena ove tehnologije može olakšati pregled teško pristupačnih dijelova infrastrukture i unaprijediti prikupljanje podataka o stanju elektroenergetskih objekata.

Pravovremeno otkrivanje oštećenja važno je za pouzdanost elektroenergetskog sistema, smanjenje rizika od prekida u prijenosu električne energije i efikasnije planiranje radova na održavanju.

Prema ranije objavljenim podacima o tenderu, nabavka je obuhvatala četiri industrijska drona s termalnim kamerama, namijenjena operativnim područjima Mostar i Tuzla. Predviđeno je da po dvije letjelice budu raspoređene u svakom od ova dva područja.

Mreža duga oko 6.500 kilometara

Elektroprijenos BiH odgovoran je za prijenos električne energije te održavanje, izgradnju i proširenje prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini.

Kompanija upravlja mrežom koja obuhvata više od 320 dalekovoda ukupne dužine oko 6.500 kilometara. Organizovana je kroz četiri operativna područja: Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla.

S obzirom na veličinu mreže i raznovrsnost terena na kojem se nalazi elektroenergetska infrastruktura, upotreba dronova može predstavljati koristan tehnološki iskorak u nadzoru i održavanju sistema.

Ulaganje u savremenu opremu za pregled dalekovoda dio je šireg trenda digitalizacije energetskog sektora, u kojem se bespilotne letjelice, termalno snimanje i digitalna analiza podataka sve više koriste za unapređenje pouzdanosti elektroenergetske infrastrukture.