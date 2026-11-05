Potpisan Memorandum: Podizanje svijesti o značaju zdravih životnih stilova

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i vd direktorice Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Majda Sarihodžić potpisali su Memorandum o saradnji, čime je uspostavljen okvir za dugoročnu i institucionalnu saradnju u oblasti unapređenja javnog zdravlja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Potpisivanju Memoranduma prisustvovala je ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović.

Memorandumom je predviđeno omogućavanje lakšeg i nesmetanog pristupa radnicima Zavoda za javno zdravstvo odgojno-obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, radi provođenja preventivno-promotivnih i drugih javnozdravstvenih aktivnosti iz nadležnosti Zavoda.

Saradnja će biti usmjerena na unapređenje javnozdravstvenih mjera i preporuka, očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti, kao i podizanje svijesti o značaju zdravih životnih stilova među djecom, učenicima i radnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Potpisivanjem Memoranduma stvaraju se pretpostavke za snažnije povezivanje obrazovnog i zdravstvenog sektora te sistematičniji pristup promociji zdravlja i prevenciji bolesti u školskom okruženju.