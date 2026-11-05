U Srebreniku obilježena 80. godišnjica izgradnje pruge Brčko – Banovići

Ove godine obilježava se veliki jubilej – 80 godina od izgradnje pruge Brčko – Banovići, nastale kao rezultat prve omladinske radne akcije u bivšoj Jugoslaviji u kojoj je učestvovalo preko 60 000 dobrovoljaca iz cijele zemlje i inostranstva. Radovi su završeni u rekordnom roku, a prvi voz ovom prugom prošao je 7. novembra 1946. godine.

Ovaj gigantski poduhvat bio je od ogromnog značaja za područje sjeveroistočne Bosne, ali i za sam Srebrenik, s obzirom da je nakon izgradnje pruge na prostoru oko željezničke stanice, praktično na ledini, počelo rađanje jednog potpuno novog grada.

Tim povodom u Domu kulture održana je izložba Arhiva Tuzlanskog kantona sa fotografijama i arhivskom dokumentarnom građom o izgradnji pruge , te promocija knjige “Prva omladinska pruga – između mita i stvarnosti”, profesora doktora Naila Kurtića posvećene ovom historijskom poduhvatu.Knjiga na oko 400 stranica donosi rekonstrukciju događaja, ali i brojne do sada objedinjene autentične dokumente.

– Oko 200 stranica odnosi se na moju priču o pruzi, odnosno na rekonstrukciju različitih, nerijetko i dramatičnih dešavanja tokom njene gradnje, kao i uspjeha koji su ostvarivani. Drugi dio knjige čine izvorni, autentični dokumenti. Među njima su popisi svih brigada koje su učestvovale u izgradnji, uključujući i takozvane strane brigade, zatim popis udarnika na cjelokupnoj akciji, kao i svi govori rukovodilaca održani tokom izgradnje pruge – istakao je Kurtić.

O ovoj vrijednoj monografiji, osim autora govorili su i promotori prof.dr. Sead Selimović,prof.dr. Izudin Kešetović,predsjednik SABNOR-a TK Zlatko Dukić te moderator Esad Dedić.

O izložbi je govorila jedna od autorica izložbe Hatidža Fetahagić te direktor Arhiva TK-a Omer Zulić.

Na važnost obilježavanja godišnjice ukazuje udruženje Antifašista i SUBNORA kako bi se i danas na pravi način vrednovao ovaj veliki antifašistički i herojski čin izgradnje pruge.

Pokrovitelji ove manifestacije su Vlada TK i Grad Srebrenik.

Obilježavanje godišnjice izgradnje pruge nastavlja se i u narednim danima, a u subotu u jutarnim satima na peron željezničke stanice u Srebreniku predviđen je i dolazak svečanog voza koji polazi iz Banovića i ide prema Brčkom.