BH Pošta obustavila prijem komercijalnih pošiljaka za 26 članica EU

Privremena obustava, koja je na snazi od 2. novembra, odnosi se na pravna lica koja šalju robu kupcima u EU, a uvedena je zbog novih carinskih pravila i tehničkih prilagođavanja sistema za evidentiranje pošiljaka. Nova pravila predviđaju ukidanje oslobađanja od carine za robu vrijednosti do 150 eura, dodatne naknade i obavezne identifikatore proizvoda, dok Hrvatska nije obuhvaćena obustavom.

BH Pošta je od 2. novembra privremeno obustavila prijem komercijalnih pošiljaka za 26 zemalja EU. Razlog su nova carinska pravila Unije koja uvode naknadu od dva eura po robnoj stavci i obavezne identifikatore proizvoda.

Obustava se odnosi na pravna lica koja šalju robu kupcima u EU. Kao razlog, BH Pošta u obavještenju navodi kratak period za pripremu i potrebna tehnička prilagođavanja aplikacija za evidentiranje pošiljaka s robom. Nije navedeno do kada će obustava trajati.

Za koje države ne primaju pošiljke

Riječ je o Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Kipru, Češkoj Republici, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvaniji, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Holandiji, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji i Švedskoj. Hrvatska nije na spisku.

Šta mijenjaju nova pravila

Prema obavještenju BH Pošte, od 1. novembra se ukida carinsko oslobođenje za pošiljke male vrijednosti do 150 eura. Uvode se carina od tri eura za sadržaj deklarisan kao prodaja robe ili kupovina preko interneta i naknada za carinsku obradu od dva eura po deklarisanom artiklu ili dijelu sadržaja.

Obavezni identifikatori proizvoda

Prema BH Pošti, identifikator proizvoda (PID) obavezan je za svu robu koja se uvozi u EU, bez obzira na vrstu pošiljke (pismovna, paket ili EMS).

Kada pravno lice šalje komercijalnu pošiljku fizičkom licu, obavezni su identifikator koji dodjeljuje prodavac, internetska platforma ili tržište i nestandardni identifikator proizvođača ili dobavljača. Ako postoji standardni identifikator (GTIN, EAN, UPC ili ISBN), mora se navesti i on. Za to su odgovorna pravna lica koja šalju robu, uključujući proizvođače i internetske platforme.

Nove naknade ne plaćaju pošiljke koje fizičko lice šalje drugom fizičkom licu, vrijednosti do 45 eura, ako su u carinskoj deklaraciji CN 22 ili CN 23 označene kao poklon.