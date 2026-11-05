DM povlači proizvod iz prodaje zbog moguće prisutnosti salmonele: Kupci pozvani da ga ne konzumiraju

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. saopćila je danas da iz predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod “dmBio pinjoli, 60 g” zbog moguće prisutnosti salmonele. Kupci koji su nabavili ovaj proizvod pozvani su da ga prestanu konzumirati i vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će im biti vraćen novac, čak i bez računa.

Kako je navedeno u saopćenju kompanije, povlačenje se odnosi isključivo na pakovanja proizvoda “dmBio pinjoli, 60 g” s rokovima trajanja od 31. maja 2027. do zaključno 2. jula 2027. godine.

Datum roka trajanja nalazi se na bočnoj strani pakovanja.

Iz dm-a su pojasnili da se prisutnost salmonele u proizvodima s navedenim rokovima trajanja ne može isključiti, zbog čega je donesena odluka o preventivnom povlačenju.

Unos salmonele u organizam može izazvati zdravstvene tegobe poput malaksalosti, mučnine, dijareje i drugih probavnih smetnji.

Simptomi obično nestaju nakon nekoliko dana, ali se osobama koje razviju teže ili dugotrajnije simptome preporučuje da se obrate ljekaru.

Kompanija je pozvala sve kupce koji su već kupili proizvod s navedenim rokovima trajanja da ga više ne koriste.

Proizvod se može vratiti u bilo koju najbližu dm trgovinu, bez obzira na to je li pakovanje otvoreno ili neotvoreno.

Kupcima će biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa.

“Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas su od velike važnosti. Žalimo zbog ovog događaja i našim kupcima se izvinjavamo zbog nastalih neugodnosti, ali im i zahvaljujemo na razumijevanju”, poručili su iz dm-a.

Za dodatne informacije kupci se mogu obratiti odjelu Nabave kompanije dm na broj telefona 033 778 300.

Iz kompanije naglašavaju da se povlačenje odnosi isključivo na navedeni proizvod i precizno označene rokove trajanja.

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